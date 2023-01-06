Белорусские пограничники обиделись на "оскорбительные жесты" от украинских коллег (видео)

В Беларуси считают, что украинская сторона ведет себя "провокационно" на госгранице. В качестве доказательства в сюжете демонстрируются кадры, на которых якобы украинский пограничник сначала машет рукой, а потом проводит по горлу.

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Белорусские пограничники пожаловались на "провокации". Об "оскорбительных жестах" со стороны украинских коллег в пропагандистском ролике, размещенном на сайте Государственного пограничного комитета РБ, рассказал начальник управления погранконтроля в пункте пропуска "Новая Гута" в Беларуси, чье имя не называется.

По словам мужчины, на пункте пропуска под Добрянкой украинские военные "навели оружие" на пограничные отряды в Беларуси, а также показывали "угрожающие жесты".

"Отмечаются отдельные случаи провокации с украинской стороны. Последний случай — в пункте пропуска под Добрянкой, военнослужащими наводилось оружие против пограничных отрядов, оскорбительные жесты угрожающие в сторону пограничников", — прокомментировал он.

В качестве доказательства в сюжете демонстрируются кадры, на которых якобы украинский пограничник сначала машет рукой, а потом проводит по горлу.

Однако белорусские пограничники "на провокации не поддаются", утверждается в видеоролике.

Другой офицер отделения погранконтроля в "Новой Гуте", чье имя также не указано, рассказал, что на украинской стороне периодически слышны выстрелы — как одиночные, так и очередями.

"Слышны звуки тяжелой техники. А также, исходя из опроса лиц, пересекающих государственную границу, на территории сопредельного государства они [украинская сторона] выкопали противотанковый ров глубиной до трех метров и шириной 3-4 метра", — рассказал белорусский пограничник.

Белорусы утверждают, что создали фортификационные сооружения для "защиты личного состава" в указанном пункте пропуска.

"Мы особое внимание уделяем наблюдению за воздушным пространством", — подчеркивают белорусские пограничники.

Напомним, 5 января Минобороны Республики Беларусь отчиталось, что собирается провести совместные летные учения с российской стороной. В Минске заявляют, что это делается "в целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений".

Белорусская служба "Радио Свобода" также передает, что Россия наращивает свою военную группировку в Беларуси. Сейчас на территории РБ проходят подготовку порядка 10,5 тыс. военнослужащих ВС РФ.

4 января командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, в свою очередь, рассказал, как Силы обороны Украины готовятся к возможному повторному вторжению оккупантов с территории Беларуси. В частности, он утверждает, что ВСУ смогут остановить оккупационные подразделения на госгранице, поскольку в рамках подготовки командование спланировало огонь артиллерии и снайперских групп, которые будут активно работать по позициям захватчиков.