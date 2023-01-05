РФ наращивает военную группировку в Беларуси: везут БТР с российских заводов (фото)

По словам командира белорусской десантно-штурмовой бригады по вооружению Александра Ботяновского, БТР-82А прибыли непосредственно с российского завода "Арзамас". По данным Госпогранслужбы Украины, часть российских военных из Беларуси перебросят на Донбасс.

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Российские подразделения, сформированные по большей части из недавно мобилизованных, проходят подготовку в основном на полигонах в Витебской области Белоруссии. Об этом сообщил глава пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, передает Белорусская служба Радио "Свобода".

В ближайшие недели часть российских военнослужащих перебросят обратно на территорию РФ, и затем — в ​​зону боевых действий на Донбассе. В Беларусь им на смену прибудет а часть военнослужащих из состава 3-го армейского корпуса 6-й мотострелковой дивизии.

По данным Минобороны Беларуси, из РФ продолжают поступать личный состав, военная и прочая техника для наращивания объединенной региональной группировки войск.

[ + – ] Российская военная техника в Беларуси [ + – ] Российская военная техника в Беларуси [ + – ] Российская военная техника в Беларуси

С новыми подразделениями планируется проведение боевой подготовки. В частности, совместные летно-тактические учения авиации Беларуси и РФ.

"Совместная подготовка белорусского и российского компонентов региональной группировки войск носит комплексный характер и охватывает не только боевую составляющую, но и все системы обеспечения", — сообщила пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на территории Беларуси проходят подготовку порядка 10,5 тыс. военнослужащих ВС РФ.

В четверг, 5 января, заместитель командира белорусской десантно-штурмовой бригады по вооружению Александр Ботяновский заявил, что

В Беларусь прибыли БТР-82А с российского завода "Арзамас".

"Прибыла на перевооружение стоящих у нас образцов БТР-80. Значит, техника глубоко модернизированная по сравнению с образцом БТР-80. Для подразделений бригады этот образец уже изученный. Подготовлен личный состав к управлению и эксплуатации этой техники", — заявил он, добавив, что новая техника превосходит предыдущий аналог.

В ближайшие дни БТР-82A, БТР-80К поступят в воинские части сил специальных операций ВС РБ.

В октябре прошлого года Лукашенко заявил, что у границы с Украиной будет размещена региональная группировка войск. Такое решение политик объяснил "угрозами" со стороны Украины и Запада, не приведя, однако же, каких-либо доказательств.

Продолжающаяся переброска техники и личного состава российских войск по железной дороге в Беларусь свидетельствует о том, что РФ готовит Беларусь к нанесению новых ударов по территории Украины. На протяжении нескольких прошлых месяцев движение военной техники продолжалось.

Напомним, что, по данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в Беларусь идут российские эшелоны с танками Т-80, бензовозами, грузовики Уралы и КамАЗы.

Поставки военной техники в Беларусь, в частности ЗРК "Искандер" обсудили главы государств Беларуси и РФ во время недавнего визита Владимира Путина в Минск.