РФ нарощує військове угруповання у Білорусі: везуть БТР із російських заводів (фото)

За словами командира білоруської десантно-штурмової бригади з питань озброєння Олександра Ботяновського, БТР-82А прибули безпосередньо з російського заводу "Арзамас". За даними Держприкордонслужби України, частину російських військових із Білорусі перекинуть на Донбас.

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Російські підрозділи, сформовані здебільшого з нещодавно мобілізованих, проходять підготовку здебільшого на полігонах у Вітебській області Білорусії. Про це повідомив голова прикордонної служби України Сергій Дейнеко, повідомляє Білоруська служба Радіо "Свобода".

Найближчими тижнями частина російських військовослужбовців перекинуть назад на територію РФ, а потім — у зону бойових дій на Донбасі. У Білорусь їм на зміну прибуде частина військовослужбовців зі складу 3-го армійського корпусу 6-ї мотострілецької дивізії.

За даними Міноборони Білорусі, з РФ продовжують надходити особовий склад, військова та інша техніка для нарощування об'єднаного регіонального угруповання військ.

[ + – ] Російська військова техніка в Білорусі [ + – ] Російська військова техніка в Білорусі [ + – ] Російська військова техніка в Білорусі

З новими підрозділами заплановано проведення бойової підготовки. Зокрема, спільні льотно-тактичні навчання авіації Білорусі та РФ.

"Спільна підготовка білоруського та російського компонентів регіонального угруповання військ має комплексний характер і охоплює не лише бойову складову, а й усі системи забезпечення", — повідомила пресслужбу відомства.

На території Білорусі проходять підготовку близько 10,5 тис. військовослужбовців ЗС РФ.

У четвер, 5 січня, заступник командира білоруської десантно-штурмової бригади із озброєння Олександр Ботяновський заявив, що

До Білорусі прибули БТР-82А із російського заводу "Арзамас".

"Прибула на переозброєння зразків БТР-80, що стоять у нас. Отже, техніка глибоко модернізована в порівнянні зі зразком БТР-80. Для підрозділів бригади цей зразок вже вивчений. Підготовлено особовий склад до управління та експлуатації цієї техніки", — заявив він, додавши, що нова техніка перевершує попередній аналог.

Найближчими днями БТР-82A, БТР-80К надійдуть у військові частини сил спеціальних операцій ЗС РБ.

У жовтні минулого року Лукашенко заявив, що біля кордону з Україною буде розміщено регіональне угруповання військ. Таке рішення політик пояснив "загрозами" з боку України та Заходу, не навівши, однак, жодних доказів.

Перекидання техніки і особового складу російських військ по залізниці до Білорусі, що триває, свідчить про те, що РФ готує Білорусь до завдання нових ударів по території України. Протягом кількох минулих місяців рух військової техніки продовжувався.

Нагадаємо, що, за даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", до Білорусі йдуть російські ешелони з танками Т-80, бензовозами, вантажівками Урали та КамАЗами.

Постачання військової техніки до Білорусі, зокрема ЗРК "Іскандер", обговорили глави держав Білорусі та РФ під час нещодавнього візиту Володимира Путіна до Мінська.