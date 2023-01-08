Задіють усі аеродроми та полігони. Білорусь влаштує нові військові навчання з авіацією ЗС РФ

Росіяни відправили на аеродром "Мачулищі" 9 вертольотів Мі-8 та Мі-24, на деяких вже нанесли символ "Z". Мінськ запевняє, що військові маневри не спрямовані проти третіх країн.

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Білоруські військові хочуть провести спільне з Росією навчання бойової авіації у другій половині січня. Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Білорусі.

Спільні льотно-тактичне навчання з авіапідрозділами ворожої армії заплановано з 16 січня до 1 лютого поточного року, уточнили чиновники.

У межах навчань задіють усі військові аеродроми та полігони в Білорусі, 8 січня до країни прибула російська авіація.

Авіація ПКС РФ у період з 8 по 12 січня дислокуватиметься на аеродромах у Мачулищах та Барановичах, можуть бути задіяні Лідський, Лунінецький та Бобруйский аеродроми, зазначають експерти.

Зараз на аеродром "Мачулищі" вже прибули 9 вертольотів Мі-8 та Мі-24 ПКС РФ, на деяких нанесено символ "Z".

Фото: РИА Новости

Росія звозить військових до Білорусі

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", у ніч з 6 на 7 січня Росія перекинула до Білорусі ешелон із російськими солдатами. До білоруського міста Вітебськ прибули до 1600 російських військових.

Начальник Департаменту міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони Білорусі Валерій Ревенко пояснював збільшення військового контингенту Росії зміцненням обороноздатності "Союзної держави".

Ворожа армія звозить до Білорусі підрозділи, озброєння та спецтехніку. Для проведення навчань зростає і повітряний компонент. Ревенко запевняв, що ці заходи не спрямовані проти третіх країн.

Нагадаємо, що, на думку білоруського опозиціонера Павла Латушка, Мінськ може скоро провести мобілізацію для допомоги Росії у війні з Україною.

Фокус 6 січня писав про перекидання до Білорусі ешелону з військовою технікою. Росіяни доставили до країни 43 вантажівки "КамАЗ", "Урал" та БАЗ-6306.

Деякі російські солдати в Білорусі тікають зі зброєю з військових частин. Дезертирів намагаються ловити на дорогах, для цього створюють контрольно-пропускні пункти.