Винищувачі Tornado: в МЗС України закликали Німеччину посилити ЗСУ авіацією НАТО
Бундесвер має 93 бойові літаки, які замінять на американські бомбардувальники F-35, заявив колишній український посол Андрій Мельник. Tornado застосовували під час бойових дій в Іраку та на Балканах, вони можуть нести ядерну зброю.
Німеччина цілком спроможна передати Збройним силам України бойові літаки Tornado. Таку думку висловив у Twitter 15 січня заступник міністра закордонних справ України, колишній посол України у Німеччині Андрій Мельник.
Бундесвер незабаром виведе з експлуатації 93 винищувачі Tornado та замінить їх американськими бомбардувальниками п'ятого покоління F-35, зазначив дипломат.
"Є творча пропозиція до наших німецьких друзів. Бундесвер має 93 багатоцільові бойові літаки Tornado… Це хоч і старий реактивний винищувач, але все ж таки дуже потужний. Чому б не передати ці літаки Україні, Олаф Шольц?" — звернувся Мельник до голови німецького уряду.
Німецький депутат від партії "Християнсько-демократичний союз" Родеріх Кізеветтер підтримав ідею Мельника та заявив про необхідність доставлення в Україну багатоцільових літаків Tornado зі складів Бундесверу.
"Справді, ми повинні поставити і все, що допоможе Україні перемогти. Все, що ми використали б і в НАТО й водночас ми не станемо стороною війни", — додав політик.
Винищувач Tornado – що це за літак?
Tornado — це двомісний винищувач, який вступив до збройних сил Німеччини, Великої Британії та Італії в 1980-х роках. Саудівська Аравія також придбала бойові судна для потреб армії.
Радіолокатор стеження за рельєфом місцевості дозволяє літаку літати на гранично малій висоті 60 метрів практично в будь-яких погодних умовах, у судні є функція автопілота.
Tornado є одним з основних бойових літаків НАТО. Його застосовували під час бойових дій в Іраку та на Балканах. Літак випускали у двох основних модифікаціях: винищувач-бомбардувальник IDS та перехоплювач ADV.
Літак Tornado оснащений двома гарматами IWKA-Mauser калібру 27 мм із боєкомплектом по 180 снарядів.
Ракетно-бомбове озброєння може враховувати протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM, ракети класу "повітря-земля" AGM-65 Maverick, керовані ракети ближнього повітряного бою AIM-9L Sidewinder, а також авіабомби ФАБ 60-ї серії.
Винищувач здатний доставити тактичну ядерну бомбу WE177B виробництва Великої Британії або потужнішої ядерної бомби В61 зі США.
Нагадаємо, що 15 січня російська армія перекинула на білоруський аеродром у Барановичах 8 винищувачів та 4 військово-транспортні літаки. Дві країни планують спільні льотно-тактичні навчання із 16 січня до 1 лютого.
За даними британської розвідки від 9 січня, РФ могла використати нові винищувачі Су-57 для проведення масованих ракетних ударів по Україні. Атаки велися виключно з Росії, оскільки ЗС РФ бояться втратити сучасні бомбардувальники.
Канада 10 січня вирішила підписати зі США угоду про закупівлю 88 винищувачів п'ятого покоління F-35. Перші літаки відправлять до 2026 року.