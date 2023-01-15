Росія за день перекинула в Білорусь 12 одиниць авіації, — "Беларускі Гаюн" (фото)

На аеродромі в Барановичах, за інформацією розслідувачів, приземлилися вісім винищувачів і чотири військово-транспортні літаки, які, ймовірно, перевозили боєприпаси для багатоцільових літаків.

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У неділю, 15 січня, Росія здійснила передислокацію своєї авіації в Білорусь. Про це повідомляє OSINT-спільнота "Беларускі Гаюн".

За даними розслідувачів, лише за один день на аеродромі в Барановичах приземлилися одразу 12 літаків ВКС Росії.

У публікації OSINT-спільноти сказано, що РФ перекинула в Білорусь вісім винищувачів і чотири військово-транспортні літаки. Так, у Барановичах приземлилися 4 одиниці Су-34, ще 4 одиниці Су-30, частина з яких прибула з Курська.

Розслідувачі зазначають, що вся авіація прибула в Білорусь у проміжку між 15:50 – 16:50 за київським часом. До прильоту сьогоднішніх винищувачів у Барановичах уже дислокувалися дві одиниці Су-34.

"Окрім цього, нам також відомо, що в Барановичі сьогодні прилетіли і 4 військово-транспортні літаки Ан-12 ВКС РФ. Три з них прямували з Росії, а один борт RF-93586 з 11 січня перебував у Мачулищах і сьогодні перелетів до Барановичів", — йдеться у повідомленні.

OSINT-розслідувачі припускають, що на борту транспортних літаків Ан-12 перевозилися боєприпаси для винищувачів Су-30 та Су-34. Росія, ймовірно, перекинула додаткову авіацію в Білорусь в межах проведення спільних льотно-тактичних навчань, які проводитимуться із 16 січня до 1 лютого 2023 року.

[ + – ] Росія за день перекинула в Білорусь 12 одиниць авіації

Декількома днями раніше військова розвідка Міноборони Великої Британії коментувала перекидання російської авіації в Білорусь. У відомстві припускають, що передислокація винищувачів і військово-транспортних літаків не призведе до нового вторгнення на територію України.

Проведення спільних навчань Росії та Білорусі також окремо коментували у Київській міській військовій адміністрації. Військове керівництво країни не заперечує можливості нового сухопутного вторгнення, проте анонсовані заходи за участю російської та білоруської авіації, за словами глави КМВА Сергія Попка, не є прямою загрозою для Києва.