Россия за день перебросила в Беларусь 12 единиц авиации, — "Беларускі Гаюн" (фото)

На аэродроме в Барановичах, по информации расследователей, приземлились восемь истребителей и четыре военно-транспортных самолета, которые, вероятно, перевозили боеприпасы для многоцелевых самолетов.

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В воскресенье, 15 января, Россия осуществила передислокацию своей авиации в Беларусь. Об этом информирует OSINT-сообщество "Беларускі Гаюн".

По данным расследователей, только за один день на аэродроме в Барановичах приземлились сразу 12 самолетов ВКС России.

В публикации OSINT-сообщества сказано, что РФ перебросила в Беларусь восемь истребителей и четыре военно-транспортных самолета. Так, в Барановичах приземлились 4 единицы Су-34, еще 4 единицы Су-30, часть из которых прибыла из Курска.

Расследователи отмечают, что вся авиация прибыла в Беларусь в промежутке между 15:50 — 16:50 по киевскому времени. До прилета сегодняшних истребителей, в Барановичах уже дислоцировались две единицы Су-34.

"Помимо этого, нам также известно, что в Барановичи сегодня прилетели и 4 военно-транспортных самолета Ан-12 ВКС РФ. Три из них следовали из России, а один борт RF-93586 с 11 января находился в Мачулищах и сегодня перелетел в Барановичи", — говорится в сообщении.

OSINT-расследователи предполагают, что на борту транспортных самолетов Ан-12 перевозились боеприпасы для истребителей Су-30 и Су-34. Россия, вероятно, перебросила дополнительную авиацию в Беларусь в рамках проведения совместных летно-тактических учений, которые будут проводиться с 16 января по 1 февраля 2023 года.

[ + – ] Россия за день перебросила в Беларусь 12 единиц авиации

Несколькими днями ранее военная разведка Минобороны Великобритании комментировала переброску российской авиации в Беларусь. В ведомстве предполагают, что передислокация истребителей и военно-транспортных самолетов не приведет к новому вторжению на территорию Украины.

Проведение совместных учений России и Беларуси также отдельно комментировали в Киевской городской военной администрации. Военное руководство страны не исключает новое сухопутное вторжение, однако анонсированные мероприятия с участием российской и белорусской авиации, по словам главы КГВА Сергея Попко, не являются прямой угрозой для Киева.