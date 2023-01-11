Переброска РФ авиации в Беларусь не приведет к вторжению в Украину, — разведка Британии

РФ, как считают в разведведомстве, развернула в Беларуси большое количество войск, но они не представляют из себя надежные наступательные силы для нового вторжения в Украину.

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Россия, несмотря на переброску авиации в Беларусь, вероятно, не будет осуществлять новые наступательные операции в отношении Украины. Об этом говорится в новом отчете военной разведки Министерства обороны Великобритании от 11 января.

Ведомство напоминает, что несколькими днями ранее Минобороны Беларуси объявило о проведении совместных с Россией летно-тактических учений, которые пройдут на территории страны с 16 января по 1 февраля 2023 года.

По состоянию на 8 января, как говорится в отчете, было зафиксировано прибытие как минимум 12 вертолетов Ми-8, Ми-24 и Ка-52.

"Некоторые из вертолетов с маркировкой "Z" приземлились на авиабазе Мачулищи под Минском. Новое развертывание российской авиации в Беларуси, скорее всего, является настоящими учениями, а не подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины", — предполагают британские разведчики в своем отчете.

Несмотря на то, что Россия развернула на территории Беларуси большое количество войск, указанные подразделения будут участвовать в совместных учениях. Разведка Великобритании считает, что указанная группировка не представляет из себя надежные наступательные силы, которые можно задействовать в новом сухопутном вторжении в Украину.

[ + – ] Россия, несмотря на переброску авиации в Беларусь, не будет начинать новое вторжение в Украину

Напомним, что 8 января Министерство обороны Беларуси анонсировало проведение совместных с Россией военных учений, в которых будет участвовать российская авиация. Ведомство отмечало, что в мероприятиях задействуют все аэродромы и полигоны, расположенные на территории республики.

На следующий день, 9 января, в США прокомментировали проведение новых российско-белорусских учений и заявили, что на сегодняшний момент нет признаков того, что Беларусь может вступить в войну против Украины.