В США прокомментировали угрозу военного вторжения Беларуси в Украину, – Sky News

По словам высокопоставленного американского чиновника, Россия продолжает проводить совместные военные учения с Беларусью.

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В Соединенных Штатах Америки не видят признаков того, что Беларусь собирается ввести войска в Украину. Об этом пишет издание Sky News, ссылая на слова американского военного чиновника США.

В публикации говорится, что российские и белорусские Вооруженные силы принимают участие в совместных тренировках. При этом западные эксперты не видят доказательств тому, что военнослужащих Беларуси посылают на войну в Украину.

О том, что перемещения оружия и личного состава на территории Беларуси еще не свидетельствуют о подготовке к вторжению, также высказывался начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

В интервью американским СМИ 23 декабря 2022 года Буданов указал на то, что маневры военной техники на украинско-белорусской границе скорее всего призваны ввести в заблуждение командование ВСУ.

"Все это элементы дезинформационных кампаний", — считает глава ГУР.

Напомним, что по данным пресс-центра Генштаба Вооруженных сил Украины от 9 января, Российская Федерация продолжает перебрасывать в Беларусь военную технику. При этом вооружение является устаревшим и нуждается в ремонте так как, чтобы перебросить технику в Беларусь, РФ снимает ее с длительного хранения.

Еще Фокус писал о том, что в Беларуси анонсировали совместные учения боевой авиации с 16 января по 1 февраля 2023 года на местных военных аэродромах и полигонах. С этой целью 8 января в страну прибыла российская авиация.

Ранее мы также сообщали, что в ночь на 7 января Россия перебросила в Беларусь еще один эшелон с российскими солдатами. В мониторинговой группе "Беларускі Гаюн" отметили, что за последние два дня в белорусский город Витебск прибыли 1400-1600 военных РФ.