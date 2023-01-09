РФ перебрасывает в Беларусь устаревшую технику — Генштаб ВСУ

В украинском командовании рассказали, что белорусские военные вынуждены ремонтировать российскую технику, снятую с долгосрочного хранения.

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Россия продолжает перебрасывать в Беларусь военную технику, однако она является устаревшей и нуждается в обслуживании. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-центре Генштаба Вооруженных сил Украины.

Как отмечают в командовании, для того, чтобы перебросить технику в Беларусь, Россия снимает ее с длительного хранения.

"По имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в республику Беларусь с Российской Федерации, снята с длительного хранения и требует обслуживания", — заявили в Генштабе.

При этом в командовании добавили, что для ремонта устаревшей техники приобщают белорусских военных.

Напомним, 8 января в Минобороны Беларуси анонсировали проведение совместных с Россией учений боевой авиации во второй половине января. В рамках учений будут задействованы все военные аэродромы и полигоны в Беларуси, 8 января в страну прибыла российская авиация.

Ранее сообщалось, что по данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в ночь с 6 на 7 января Россия перебросила в Беларусь эшелон с российскими солдатами. В белорусский город Витебск прибыли до 1600 российских военных.

Также Фокус 6 января писал о переброске в Беларусь эшелона с военной техникой. По информации расследователей "Беларускі Гаюн", россияне доставили в страну 43 грузовика "КамАЗ", "Урал" и БАЗ-6306.