РФ перекидає в Білорусь застарілу техніку — Генштаб ЗСУ

В українському командуванні розповіли, що білоруські військові мусять ремонтувати російську техніку, зняту з довгострокового зберігання.

Related video

Росія продовжує перекидати в Білорусь військову техніку, проте вона є застарілою та потребує обслуговування. Про це у понеділок, 9 січня, повідомили у пресцентрі Генштабу Збройних сил України.

Як зазначають у командуванні, для того, щоб перекинути техніку в Білорусь, Росія знімає її з тривалого зберігання.

"За наявною інформацією, значна кількість озброєння та військової техніки, яка прибуває для навчання особового складу противника в республіку Білорусь з Російської Федерації, знята з тривалого зберігання та вимагає обслуговування", — заявили в Генштабі.

При цьому в командуванні додали, що для ремонту застарілої техніки долучають білоруських військових.

Нагадаємо, 8 січня у Міноборони Білорусі анонсували проведення спільних із Росією навчань бойової авіації у другій половині січня. У межах навчань будуть задіяні всі військові аеродроми та полігони в Білорусі, 8 січня до країни прибула російська авіація.

Раніше повідомлялося, що за даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", у ніч із 6 на 7 січня Росія перекинула в Білорусь ешелон із російськими солдатами. До білоруського міста Вітебськ прибули до 1 600 російських військових.

Також Фокус 6 січня писав про перекидання в Білорусь ешелону з військовою технікою. За інформацією розслідувачів "Беларускі Гаюн", росіяни доставили до країни 43 вантажівки "КамАЗ", "Урал" та БАЗ-6306.