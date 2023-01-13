Совместные учения войск РФ и Беларуси не являются прямой угрозой для Киева, — КГВА

Украинские военные прогнозируют новую волну мобилизации в РФ. Вместе с тем призывники, попавшие в ряды ВС РФ в ходе осенней мобилизации, сейчас проходят подготовку на полигонах.

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Военное руководство Украины не исключает угрозы нового наступления армии противника со стороны Беларуси. Вместе с тем украинское командование считает, что совместные военные учения российской и белорусской армии на территории Беларуси, начало которых запланировано на 16 января, не следует воспринимать как прямую угрозу для украинской столицы. Об этом сообщает руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Украинские военные отмечают, что враг планирует провести новую мобилизацию в РФ, а те призывники, которые попали в ряды российских вооруженных сил в ходе прошлогодней мобилизации, в настоящее время проходят подготовку.

"По разведывательным данным, для этого Россия готовит новую волну мобилизации, кроме того 150 тыс. ранее мобилизованных уже проходят подготовку на полигонах", — говорится в сообщении.

Между тем в Беларуси готовятся к военным учениям и летно-тактическим маневрам вооруженных сил России и Беларуси, которые, по словам представителя российского МИД Алексея Полищука, носят "оборонительный характер". Согласно данным Минобороны Беларуси, общая численность задействованной в маневрах группировки составляет почти 9 тысяч человек. Однако позже поступила информация о наращивании числа военнослужащих.

По словам руководителя КГВА, украинские военные до окончания войны не исключают угроз со стороны северного соседа, однако учения противника не представляют непосредственной опасности для Киева.

"Я бы не связывал эти учения воздушных сил, которые будут на территории Беларуси с массовыми ракетными ударами. Мы можем их ожидать в любое время. Создаем благодаря воздушным силам и другим силам противовоздушной обороны соответствующую эшелонированную систему, чтобы можно было не допустить критических повреждений объектов инфраструктуры", — подчеркнул Попко.

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В группировке российских войск, размещенной в Беларуси, началось движение

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев 12 января рассказал о готовности украинских сил в случае наступления противника со стороны Беларуси. По его словам, обстановка на территории Республики Беларусь не представляет непосредственной угрозы для Украины.