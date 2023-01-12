В группировке российских войск, размещенной в Беларуси, началось движение

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Так, начат процесс ротации подразделений 2 МСД 1 ТА, которые компактно были размещены на 5 полигонах Беларуси, где проходили обучение, поскольку состояли полностью из частично мобилизованных, на прибывающих из состава 6 МСД 3 АК.

Из этого можно сделать как позитивный, так и негативный вывод.

Позитивный заключается в том, что на территории Беларуси разместят менее подготовленный и обученный контингент, чем тот, которым на момент вывода становился 2 МСД 1 ТА. Кроме того, комплектация его, а также численность не указывают на то, что он станет костяком ударной группировки. Для формирования самой ударной группировки при нынешнем составе в РБ российских сил потребуется от 3 до 4 месяцев стабильного завоза сил и средств в Беларусь. Факт ротации лишь подтверждает то, что в ближайшее время формирование ударной группировки не планируется.

То есть низкий уровень угрозыбеларусь вторжения с территории Беларуси пока сохраняется неизменным при неизменности сохранения этой угрозы.

Теперь же перейдем к негативной стороне этого процесса, а заключается она в выводе 2 МСД 1 ТА в зону боевых действий в Украину. Вероятнее всего, эти подразделения будут отправлены на луганский плацдарм для усиления размещенной там сватовской группировки. С другой стороны, после череды событий под Бахмутом и вызревающим ресурсным голодом, не исключаю, что часть этих свежеобученных войск может оказаться и там.

Еще один положительный момент — вывод с территории РБ, а также комплектация подразделений не пройдут быстро, процесс этот займет даже часть февраля, а за вторую половину января мало ли, что может случиться… Подкрепление подъехать не успеет или ехать будет уже не к кому.

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