Кризис боеприпасов в Украине. Как Британия решила этот вопрос и победила

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В марте 1915 года английское командование предприняло попытку наступления у деревни Нев-Шапель (Франция), задействовав 2 армейских корпуса. Накануне, район боевых действий, несмотря на плохую погоду, был разведан самолетами Королевского летного корпуса, были получены подробные аэрофотокарты немецких позиций. Главная роль отводилась артиллерии, которая должна была подавить немецкое сопротивление еще до начала пехотной атаки и предотвратить подход подкреплений противника.

Битва началась на рассвете 7 марта на фронте протяженностью 3 км. После артиллерийской подготовки английские войска атаковали позиции 7-го германского корпуса и заняли первую линию обороны. Но потом "что-то пошло не так" — попросту кончились снаряды. Наступление захлебнулось. Англичане потеряли 13 тыс. солдат.

Неудача спровоцировала скандал, известный как "Кризис боеприпасов 1915 года". Правительство вынуждено было уйти в отставку. Новое коалиционное правительство создало специальное Министерство боеприпасов, а британский парламент принял специальный Акт (закон) о боеприпасах.

Акт провозгласил:

— Никакой частный интерес не может ограничивать интересы государства или противоречить безопасности.

— Деятельность профсоюзов должна быть приостановлена (в военное время).

— Доходы предпринимателей должны быть ограничены.

— Квалифицированные работники должны сражаться не в окопах, а на фабриках.

— Женщины должны заменить мужчин, ушедших на фронт (число работающих женщин увеличилось с 200 тыс. до 950 тыс.).

— Частные фабрики (оборонные) должны быть под контролем государства.

— Необходимо построить новые национальные фабрики.

Надо сказать, что проблема нехватки боеприпасов была общей для всех сторон конфликта в начале Первой мировой войны. Роль артиллерии еще не была оценена по-настоящему и в среднем на один "ствол" приходилось всего 1000-1500 снарядов, что у немцев, что у англичан или французов…

Британцы первыми решили проблему. Немцы вообще построили "военный социализм" (Kriegssozialismus) Вальтера Ратенау, но это тема для отдельного поста.

Какой вывод? Мы не единственные такие бедные и несчастные. Другие страны, иные нации сумели выйти из трудных положений с честью. Чем мы хуже? Где наше министерство боеприпасов? Министерство танков? Министерство беспилотников? Все сожрал "Укроборонпром".

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