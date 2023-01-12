Криза боєприпасів в Україні. Як Британія вирішила це питання і перемогла

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У березні 1915 року англійське командування зробило спробу наступу біля села Нев-Шапель (Франція), задіявши 2 армійські корпуси. Напередодні район бойових дій, незважаючи на погану погоду, було розвідано літаками Королівського льотного корпусу й отримано докладні аерофотокарти німецьких позицій. Головна роль відводилася артилерії, яка повинна була придушити німецький опір ще до початку піхотної атаки й запобігти підходу підкріплень противника.

Битва почалася на світанку 7 березня на фронті завдовжки 3 км. Після артилерійської підготовки англійські війська атакували позиції 7-го німецького корпусу та зайняли першу лінію оборони. Але потім "щось пішло не так" — просто закінчилися снаряди. Наступ закінчився. Англійці втратили 13 тисяч солдатів.

Невдача спровокувала скандал, відомий як "Криза боєприпасів 1915 року". Уряд змушений був піти у відставку. Новий коаліційний уряд створив спеціальне Міністерство боєприпасів, а британський парламент ухвалив спеціальний Акт (закон) про боєприпаси.

Акт проголосив:

— Жодний приватний інтерес не може обмежувати інтереси держави чи суперечити безпеці.

— Діяльність профспілок має бути припинена (у військовий час).

— Доходи підприємців мають бути обмежені.

— Кваліфіковані працівники мають боротися не в окопах, а на фабриках.

— Жінки мають замінити чоловіків, які пішли на фронт (кількість працюючих жінок збільшилася з 200 тис. до 950 тис.).

— Приватні заводи (оборонні) повинні бути під контролем держави.

— Потрібно збудувати нові національні фабрики.

Треба зазначити, що проблема нестачі боєприпасів була спільною для всіх сторін конфлікту на початку Першої світової війни. Роль артилерії ще не була оцінена по-справжньому, і в середньому на один "ствол" припадало всього 1000-1500 снарядів, що в німців, що в англійців або французів…

Британці першими вирішили проблему. Німці взагалі побудували "військовий соціалізм" (Kriegssozialismus) Вальтера Ратенау, але це тема для окремого посту.

Який висновок? Ми не єдині такі бідні та нещасні. Інші країни, інші нації зуміли вийти із скрутних становищ з честю. Чим ми гірші? Де наше міністерство боєприпасів? Міністерство танків? Міністерство безпілотників? Усі з'їв "Укроборонпром".

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