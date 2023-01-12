В угрупованні російських військ, розміщеному в Білорусі, почався рух

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Так, розпочато процес ротації підрозділів 2 МСД 1 ТА, які компактно були розміщені на 5 полігонах Білорусі, де проходили навчання, оскільки складалися повністю з частково мобілізованих, на тих, хто прибуває зі складу 6 МСД 3 АК.

Із цього можна зробити як позитивний, так і негативний висновок.

Позитивний полягає в тому, що на території Білорусі розмістять менш підготовлений та навчений контингент, ніж той, яким на момент виведення стала 2 МСД 1 ТА. Крім того, комплектація цього контингенту, а також чисельність не вказують на те, що він стане кістяком ударного угруповання. Для формування найбільш ударного угруповання за нинішнього складу російських сил у РБ потрібно від 3 до 4 місяців стабільного завезення сил і засобів у Білорусь. Факт ротації лише підтверджує, що найближчим часом формування ударного угруповання не планується.

Тобто низький рівень загрози вторгнення з території Білорусі поки зберігається незмінним за незмінності збереження цієї загрози.

Тепер перейдемо до негативного боку цього процесу, а полягає він у виведенні 2 МСД 1 ТА в зону бойових дій в Україні. Найімовірніше, ці підрозділи будуть відправлені на луганський плацдарм для посилення розміщеного там сватівського угруповання. З другого боку, після низки подій під Бахмутом і визріваючим ресурсним голодом, не виключаю, що частина цих новонавчених військ може виявитися і там.

Ще один позитивний момент — виведення з території РБ, а також комплектація підрозділів не пройдуть швидко, цей процес займе навіть частину лютого, а за другу половину січня чимало чого може статися… Підкріплення під'їхати не встигне або їхати вже не буде до кого.

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