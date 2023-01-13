Спільні навчання військ РФ я Білорусі не є прямою загрозою для Києва, — КМВА

Українські військові прогнозують нову хвилю мобілізації в РФ. Водночас призовники, які потрапили в лави ЗС РФ під час осінньої мобілізації, зараз проходять підготовку на полігонах.

Related video

Військове керівництво України не відкидає загрозу нового наступу армії противника з боку Білорусі. Водночас українське командування вважає, що спільні військові навчання російської та білоруської армії на території Білорусі, початок яких заплановано на 16 січня, не слід сприймати як пряму загрозу для української столиці. Про це повідомляє керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Українські військові зазначають, що ворог планує провести нову мобілізацію в РФ, а ті призовники, які потрапили в лави російських збройних сил під час минулорічної мобілізації, наразі проходять підготовку.

"За розвідувальними даними, для цього Росія готує нову хвилю мобілізації, крім того, 150 тис. раніше мобілізованих уже проходять підготовку на полігонах", — ідеться в повідомленні.

Водночас у Білорусі готуються до військових навчань і льотно-тактичних маневрів збройних сил Росії та Білорусі, які, за словами представника російського МЗС Олексія Поліщука, мають "оборонний характер". За даними Міноборони Білорусі, загальна чисельність задіяного в маневрах угруповання становить майже 9 тисяч осіб. Однак пізніше надійшла інформація про нарощування числа військовослужбовців.

За словами керівника КМВА, українські військові до закінчення війни не виключають загроз із боку північного сусіда, проте навчання противника не становлять безпосередньої небезпеки для Києва.

"Я б не пов'язував ці навчання повітряних сил, які будуть на території Білорусі, з масовими ракетними ударами. Ми можемо на них чекати в будь-який час. Створюємо завдяки повітряним силам та іншим силам протиповітряної оборони відповідну ешелоновану систему, щоб можна було не допустити критичних пошкоджень об'єктів інфраструктури", — наголосив Попко.

Важливо

В угрупованні російських військ, розміщеному в Білорусі, почався рух

Нагадаємо, командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв 12 січня розповів про готовність українських сил у разі наступу супротивника з боку Білорусі. За його словами, ситуація на території Республіки Білорусь не становить безпосередньої загрози для України.