Загроза нового наступу з Білорусі: Наєв розповів, як готується Україна (відео)

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, зараз наша країна підвищує обороноздатність і навченість особового складу. При цьому Україна перебуває у постійній комунікації зі США та Польщею.

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Обстановка на території Республіки Білорусь не становить безпосередньої загрози для України. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Генерал заявив, що Збройні сили Білорусі не здійснюють жодних сухопутних дій проти України. Він також згадав про співпрацю України із союзниками.

"Ми постійно в комунікації з іноземними партнерами, зокрема зі США, Польщі. Постійно працює наша розвідка", — сказав Наєв.

Командувач ОС ЗСУ констатував, що кількість і якість військ Білорусі, розташованих уздовж державного кордону України, не змінювалася.

"Ми почуваємося спокійно. Спокійно — це означає, що професійно виконуємо те, що маємо. Ми поступово збільшуємо наші оборонні здібності та підвищуємо навченість особового складу", — підсумував український генерал.

[ + – ] Коментар Сергія Наєва

У грудні минулого року Сергій Наєв зазначав, що на території Білорусі відбулася перевірка підрозділів 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії. Мотострілковий батальйон і два танкові батальйони перемістилися ближче до кордону з Україною.

Фокус також писав про те, що згідно з даними військової розвідки Міноборони Великої Британії від 11 січня, Російська Федерація не має наміру розпочинати нові наступальні дії щодо України. При цьому РФ перекинула в Білорусь свою авіацію для спільних навчань.

Про загрозу наступу на Україну з боку Білорусі також висловився американський військовий чиновник. 9 січня він повідомив журналістам, що не бачить ознак наближення вторгнення білоруських військ.