Три батальйони армії Білорусі вирушили до кордону з Україною, — генерал ЗСУ

На території сусідньої країни, за словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, триває раптова перевірка військ, під час якої білоруські солдати відпрацьовують наступ.

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Командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність підрозділів щодо відбиття можливого нападу окупантів на північному напрямку з території Білорусі. Про це командування Об'єднаних сил ЗСУ повідомляє у Facebook.

"Сили оборони відпрацювали елементи протидії висадці повітряного десанту й диверсійно-розвідувальних груп противника в районі об'єкта критичної інфраструктури — нанесення вогневого ураження силами мінометної та артилерійської батарей, взяття противника в кільце, переправи через водну перешкоду, відбиття масованої атаки безпілотних літальних апаратів і повне знищення противника всіма наявними засобами", — повідомив Наєв.

Наголошується, що заходи відбуваються на тлі раптової перевірки збройних сил ворога на території Білорусі, які в межах навчань відпрацьовують дії наступального характеру.

"На території республіки Білорусь розпочато перевірку підрозділів 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії. Зокрема, мотострілковий батальйон і два танкові батальйони отримали завдання вирушити в райони, що межують із державним кордоном України", — заявив Наєв.

Як зазначає командувач, "зі свого боку, на території Київської області на одному з важливих державних об'єктів критичної інфраструктури відбулися навчання з підрозділами, які здійснюють охорону й оборону зазначеного об'єкта. Злагоджені та чіткі дії захисників показали їхню готовність до адекватної протидії в разі, якщо ворог намагатиметься здійснити захоплення цього об'єкта".

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 23 грудня заявили, що не виключають, що Кремль може спеціально перекидати особовий склад і бойову техніку в Білорусь у межах інформаційно-психологічної спецоперації.