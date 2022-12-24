ЗС РФ можуть готувати ґрунт для нового наступу з території Білорусі у 2023 році, — ISW

Аналітики не виключають, що Кремль може спеціально перекидати особовий склад і бойову техніку в Білорусь у межах інформаційно-психологічної спецоперації.

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінюють повторний наступ росіян із території Білорусі як малоймовірний, але можливий. Про це йдеться у звіті ISW від 23 грудня.

"Москва створює умови для нового найнебезпечнішого способу дій (ННСД) — відновлення вторгнення на північ України, можливо, спрямованого на Київ — щонайменше з жовтня 2022 року. Цей ННСД може бути російською інформаційною операцією або відображати справжні наміри Путіна. На сьогодні день індикатори неоднозначні — деякі перевірені докази нарощування російських військ у Білорусі мають більше сенсу як частина підготовки до нового наступу, ніж як частина навчань і тренувань, доказів того, що Москва активно готує ударні сили в Білорусі, поки що не існує".

Як зазначають експерти, повторне широкомасштабне російське вторгнення з білоруської території малоймовірне цієї зими, але до цього слід ставитися серйозно.

В ISW зазначили, що 24 грудня Міноборони РФ демонстративно заявило про наявність польового шпиталю в Білорусі.

"Польові шпиталі не є обов'язковими для навчань і можуть свідчити про підготовку до бойових дій. Поява польових шпиталів у Білорусі на початку 2022 року була одним із останніх індикаторів, які спостерігалися перед тим, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення", — наголосили аналітики.

Крім того, під виглядом навчань на території Білорусі російська армія оснастила танки Т-90 зимовим камуфляжем, який не є абсолютно необхідним для навчань і може свідчити про підготовку до реальних бойових дій узимку.

"Водночас розгортання польових госпіталів і перефарбування танків також може бути частиною інформаційної операції", — йдеться у звіті.

Наразі ISW оцінює ризик російського вторгнення в Україну з боку Білорусі як низький, але можливий.

Нагадаємо, у звіті ISW від 20 грудня повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін тисне на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, намагаючись добитися від нього поступок щодо України.