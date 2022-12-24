ВС РФ могут готовить почву для нового наступления с территории Беларуси в 2023 году, — ISW

Аналитики не исключают, что Кремль может специально перебрасывать личный состав и боевую технику в Беларусь в рамках информационно-психологической спецоперации.

Related video

Аналитики Института изучения войны (ISW) оценивают повторное наступление россиян с территории Беларуси как маловероятное, но возможное. Об этом говорится в отчете ISW от 23 декабря.

"Москва создает условия для нового наиболее опасного способа действий (НОСД) –возобновление вторжения на север Украины, возможно, направленного на Киев – по меньшей мере с октября 2022 года. Этот НОСД может быть российской информационной операцией или отражать истинные намерения Путина. Имеющиеся на сегодняшний день индикаторы неоднозначны – некоторые проверенные доказательства наращивания российских войск в Беларуси имеют больше смысла как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть учений и тренировок. В то же время доказательств того, что Москва активно готовит ударные силы в Беларуси, пока не существует.

Как отмечают эксперты, повторное широкомасштабное российское вторжение с белорусской территории маловероятно этой зимой, но к этому следует относиться серьезно.

В ISW отметили, что 24 декабря Минобороны РФ демонстративно заявило о наличии полевого госпиталя в Беларуси.

"Полевые госпитали не являются обязательными для учений и могут свидетельствовать о подготовке к боевым действиям. Появление полевых госпиталей в Беларуси в начале 2022 года было одним из последних индикаторов, наблюдавшихся перед тем, как Россия начала полномасштабное вторжение", — подчеркнули аналитики.

Кроме того, под видом учений на территории Беларуси российская армия оснастила танки Т-90 зимним камуфляжем, который не является абсолютно необходимым для учений и может свидетельствовать о подготовке к реальным боевым действиям зимой.

"В то же время, развертывание полевых госпиталей и перекраска танков также может быть частью информационной операции", — говорится в отчете.

В настоящее время ISW оценивает риск российского вторжения в Украину со стороны Беларуси как низкий, но возможный.

Напомним, в отчете ISW от 20 декабря сообщалось, что президент РФ Владимир Путин давит на белорусского диктатора Александра Лукашенко, пытаясь добиться от него уступок по Украине.