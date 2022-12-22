Путин пытается добиться уступок от Лукашенко в войне против Украины, — ISW

Белорусский лидер, как считают аналитики, не спешит принимать более широкие требования Кремля, в том числе присоединение ВС РБ к войне против Украины.

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Президент РФ Владимир Путин давит на белорусского диктатора Александра Лукашенко, пытаясь добиться от него уступок по Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW от 20 декабря.

К такому выводу аналитики пришли после недавнего визита Владимира Путина в Беларусь, в ходе которого обсуждалось военное сотрудничество РФ и Беларуси, а также дальнейшая интеграция двух стран.

ISW считает, что глава Кремля пытается добиться уступок от Лукашенко, чтобы у белорусского диктатора не было возможности маневрировать в вопросе войны против Украины.

"Лукашенко заявил, что Россия предоставила Беларуси неопределенное количество систем С-400, подтвердив прогноз ISW о том, что российские системы С-400 начнут работать в Беларуси. Лукашенко, вероятно, задерживается с принятием более широких требований Путина, таких как обязательство присоединения ВС РБ к войне против Украины, делая небольшие уступки, которые он осуществлял в течение многих лет", — подчеркнули аналитики в своем отчете.

Несмотря на развертывание около 30 дополнительных российских танков Т-80, ISW пока не видит признаков нового вторжения захватчиков с территории Беларуси в северной части Украины.

Несколькими днями ранее аналогичный прогноз озвучивало Главное управление разведки Минобороны Украины. По мнению ГУР, режим Александра Лукашенко пока не готов вступать в прямую войну против нашей страны и участвовать в сухопутном вторжении.

Вместе с этим, как предупреждал Генштаб ВСУ, Беларусь может готовиться к участию в полномасштабной войне против Украины.