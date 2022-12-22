Путін намагається домогтися поступок від Лукашенка у війні проти України, — ISW

Білоруський лідер, як вважають аналітики, не поспішає приймати ширші вимоги Кремля, зокрема, приєднання ЗС РБ до війни проти України.

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Президент РФ Володимир Путін тисне на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, намагаючись добитися від нього поступок щодо України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW від 20 грудня.

Такого висновку аналітики дійшли після нещодавнього візиту Володимира Путіна до Білорусі, під час якого обговорювалося військове співробітництво РФ та Білорусі, а також подальша інтеграція двох країн.

ISW вважає, що глава Кремля намагається домогтися поступок від Лукашенка, щоб білоруський диктатор не мав можливості маневрувати у питанні війни проти України.

"Лукашенко заявив, що Росія надала Білорусі невизначену кількість систем С-400, підтвердивши прогноз ISW про те, що російські системи С-400 почнуть працювати в Білорусі. Лукашенко, мабуть, затримується з прийняттям ширших вимог Путіна, такими як зобов'язання доступу до Збройних сил Республіки Білорусь до війни проти України, що робить невеликі поступки, які він протягом багатьох років здійснював", — підкреслюють аналітики у своєму звіті.

Незважаючи на розгортання близько 30 додаткових російських танків Т-80, ISW поки що не бачить ознак нового вторгнення загарбників із території Білорусі в північній частині України.

Декількома днями раніше аналогічний прогноз озвучувало Головне управління розвідки Міноборони України. На думку ГУР, режим Олександра Лукашенка поки що не готовий вступати в пряму війну проти нашої країни та брати участь у сухопутному вторгненні.

Водночас, як попереджав Генштаб ЗСУ, Білорусь може готуватися до участі в повномасштабній війні проти України.