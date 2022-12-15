Білорусь може готуватися до участі у війні проти України, — Генштаб (відео)

У прикордонних з Україною районах, за даними командування, активно формують тероборону, а місцеві депутати намагаються узаконити страту за держзраду для чиновників та військових.

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Білорусь може вести підготовку до участі у війні проти України, але поки ймовірність повторного вторгнення ворога з території республіки оцінюється як низька. Про це повідомив заступник начальника оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Водночас, як нагадує Олексій Громов, Прикордонний комітет РБ до 1 березня 2023 року продовжив обмеження на в'їзд та перебування громадян у прикордонній смузі, що розташована поряд із Київською та Чернігівською областями.

Військове командування України, за словами бригадного генерала, володіє інформацією, що у Брестській області продовжується агітація серед місцевих громадян за вступ добровольцями до підрозділів тероборони.

"Під час проведення розмов кандидатам доводять, що у разі введення в країні воєнного стану їм буде видано зброю та амуніцію, а їх основним завданням буде охорона та оборона громад у складі сформованих підрозділів територіальної оборони", — продовжив Громов, оцінюючи можливе вторгнення з Білорусі.

Окремо бригадний генерал прокоментував схвалення білоруськими депутатами законопроєкту про запровадження страти за держзраду для чиновників та військовослужбовців. Такі дії, як припускають у Генштабі, можуть бути частиною підготовки влади Білорусі до нового вторгнення в Україну.

Зазначимо, що Інститут вивчення війни ISW скептично ставиться до участі армії Білорусі у війні проти України. На думку американських аналітиків, така інтервенція зможе лише тимчасово відвернути сухопутні підрозділи ЗСУ від інших напрямів фронту.

Військова розвідка Міноборони Великобританії вважає, що РФ і Білорусь зараз не мають достатньої кількості військ для повторного вторгнення на північ України.