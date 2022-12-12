Армія Білорусі навряд чи братиме участь у вторгненні в Україну, — ISW

Білоруська інтервенція, на думку аналітиків, зможе лише тимчасово відвернути сухопутні підрозділи ЗСУ від інших напрямів фронту.

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Участь Збройних сил Білорусі у вторгненні в Україну вкрай малоймовірна. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 11 грудня.

Аналітики зазначають, що Кремль продовжує проводити інформаційні кампанії щодо участі ЗС Білорусі у новому сухопутному вторгненні в Україну.

Білоруська влада, зокрема президент Олександр Лукашенко, підіграє цим операціям. В ISW припускають, що головна мета пропагандистських кампаній – відвернути увагу ЗСУ на білоруському кордоні, що призведе до обмеження можливостей української армії на інших напрямках фронту.

"Вторгнення Білорусі в Україну вкрай малоймовірне в найближчому майбутньому, незалежно від ходу цих інформаційних операцій. Щобільше, білоруська інтервенція в Україну не зможе зробити більше, ніж тимчасово відвернути українські сухопутні війська від інших частин театру військових дій, враховуючи вкрай обмежену ефективну бойову міць, наявну у розпорядженні Мінська", — наголошують аналітики у своєму звіті.

Як стверджують у ISW, Кремль не відмовлявся від мети встановити повний контроль над Білоруссю. Для цього російські офіційні особи намагаються змусити Мінськ підтримати нове вторгнення до України.

Як приклад аналітики наводять нещодавню зустріч голови Міноборони Сергія Шойгу та президента Білорусі Олександра Лукашенка, яка відбулася 3 грудня.

"Зустрілися для подальшого зміцнення двосторонніх зв'язків у сфері безпеки. Ймовірно, у контексті Союзної держави та для посилення тиску Росії на Білорусь з метою подальшої підтримки російського вторгнення в Україну", — додали аналітики, коментуючи плани Кремля.

У звіті ISW сказано, що навіть додаткове залучення особового складу не дозволить Лукашенку досягти значного оперативного успіху на кордоні. Аналітики впевнені, що спільне вторгнення ЗС Росії та Білорусі також не зможе перерізати логістичні лінії України у напрямку Заходу.

Зазначимо, наприкінці листопада у ЗМІ з'явилася інформація про перекидання Росією систем ППО на територію Білорусі. Військовим ешелоном на станцію Лісова росіяни відправили щонайменше 15 ЗРК "Тор-М2".

Також повідомлялося, що в Білорусі хочуть запровадити смертну кару за держзраду для посадових осіб та військовослужбовців.