Армия Беларуси вряд ли будет участвовать во вторжении в Украину, — ISW

Белорусская интервенция, по мнению аналитиков, сможет только временно отвлечь сухопутные подразделения ВСУ от других направлений фронта.

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Участие Вооруженных сил Беларуси во вторжении в Украину крайне маловероятно. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 11 декабря.

Аналитики отмечают, что Кремль продолжает проводить информационные кампании об участии ВС Беларуси в новом сухопутном вторжении в Украину.

Белорусские власти, в том числе президент Александр Лукашенко, подыгрывают этим операциям. В ISW предполагают, что главная цель пропагандистских кампаний — отвлечь внимание ВСУ на белорусской границе, что приведет к ограничению возможностей украинской армии на других направлениях фронта.

"Вторжение Беларуси в Украину крайне маловероятно в обозримом будущем, независимо от хода этих информационных операций. Более того, белорусская интервенция в Украину не сможет сделать больше, чем временно отвлечь украинские сухопутные войска от других частей театра военных действий, учитывая крайне ограниченную эффективную боевую мощь, имеющуюся в распоряжении Минска", — подчеркивают аналитики в своем отчете.

Как утверждают в ISW, Кремль не отказывался от цели установить полный контроль над Беларусью. Для этого российские официальные лица пытаются заставить Минск поддержать новое вторжение в Украину.

В качестве примера аналитики приводят недавнюю встречу главы Минобороны Сергея Шойгу и президента Беларуси Александра Лукашенко, которая состоялась 3 декабря.

"Встретились для дальнейшего укрепления двусторонних связей в сфере безопасности. Вероятно, в контексте Союзного государства и для усиления давления России на Беларусь с целью дальнейшей поддержки российского вторжения в Украину", — добавили аналитики, комментируя планы Кремля.

В отчете ISW сказано, что даже дополнительное привлечение личного состава не позволит Лукашенко достичь значительного оперативного успеха на границе. Аналитики уверены, что совместное вторжение ВС России и Беларуси также не сможет перерезать логистические линии Украины в направлении Запада.

Отметим, в конце ноября в СМИ появилась информация о переброске Россией систем ПВО на территорию Беларуси. Воинским эшелоном на станцию Лесная россияне отправили как минимум 15 ЗРК "Тор-М2".

Также сообщалось, что в Беларуси хотят ввести смертную казнь за госизмену для должностных лиц и военнослужащих.