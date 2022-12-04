Беседы с "союзниками": в ISW рассказали, о чем договорилась РФ с Ираном и Беларусью

По мнению экспертов, глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу приехал в Беларусь, чтобы оказать давление на Лукашенко. В это же время российский генерал Фомин в Тегеране договаривался о поставках для РФ иранских ракет и беспилотников.

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Российские военные чиновники провели встречи на высшем уровне с представителями Ирана и Беларуси. В частности министр обороны РФ Сергей Шойгу приехал в Беларусь, где встретился с лидером Александром Лукашенко и министром обороны страны генерал-майором Виктором Хрениным, а заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел беседу с начальником Генштаба Ирана генерал-майором Мохаммадом Бегери. О чем Россия пытается договориться с "союзниками" говорится в материале Института исследования войны (ISW).

Зачем приезжал Шойгу в Беларусь

По мнению аналитиков ISW, Шойгу приехал в Беларусь, чтобы оказать давление на руководство страны с целью дальнейшей поддержки наступательной кампании России в Украине. Это связано с тем, что Беларусь вряд ли вступит в войну в Украине из-за внутренних факторов, которые сдерживают желание Лукашенко ввязаться в вооруженный конфликт.

"Министры обороны России и Беларуси встретились в Минске, вероятно, для дальнейшего укрепления двусторонних связей в области безопасности между Россией и Беларусью", — пишут аналитики.

Во время встречи главы оборонных ведомств двух стран подписали поправки к Соглашению о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. После этого Шойгу переговорил с Лукашенко о дальнейших перспективах военного сотрудничества двух государств.

В частности Лукашенко заявил, что никого не собирается пугать, однако, рассуждая на тему безопасности в регионе, упомянул не только украинцев, но и поляк.

"Я не собираюсь тут никого пугать. Вы тем более. Все уже и так напуганы-перепуганы. Но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя на то, как на это смотрят из-за океана, и Россия, и Беларусь к этому готовы. Если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право", — сказал Лукашенко, при этом добавил, что по данным белорусских спецслужб, украинская сторона не стремиться к каким-либо переговорам.

По его словам, если Украина не хочет договариваться "по-человечески", то война российско-украинская война продолжится, а Мински обязуется выполнить все условия договоренностей с Москвой.

"Мы тут в кусты не прячемся. Мы откровенно заявили свою позицию. Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим. Благо, что совсем недавно тот президент Порошенко высказался, зачем ему нужен был "Минск" — вот эти переговоры в 2014 году и так далее. Оказывается, он готовился к войне. Ну что тогда нас обвинять, что мы в чем-то виноваты… Ну готовился к войне, так сегодня и расхлебывают эту ситуацию", — рассказал Лукашенко.

Встреча генералов в Иране

Также стало известно, что в 3 декабря в Тегеране состоялась встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с начальником Генштаба Ирана генерал-майором Мохаммадом Бегери. По мнению аналитиков ISW чиновники ведомств обсудили вопросы военного сотрудничества, а именно — продажу России иранских беспилотников и ракет для применения их в войне против Украины.

При этом в российских СМИ о встрече Фомина и Бегери пока не было сказано ни слова.

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