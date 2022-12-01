В Беларусь прилетел российский VIP-борт: кто прибыл этим рейсом

Кроме тото по информации мониторинговой группы, в воздушное пространство страны зашел пассажирский Ту-154М с россйискими генералами на борту.

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В четверг, 1 декабря, в Беларусь прилетели российские генералы. Также в воздушном пространстве страны был замечен правительственный VIP-борт с пока неизвестными пассажирами, сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в своем официально Телеграм-канале.

Пассажирский Ту-154М ВКС РФ приземлился на аэродроме в Мачулищах 09:23 (08:23 по "киевскому" времени). Он прилетел из российского города Щелково, на окраине которого расположен аэропорт "Чкаловский". Беларусские СМИ не освещали этот визит.

Также пока неизвестно, кто прилетел в Минск на борту правительственного VIP-борт Специального летного отряда Россия, который зашел в воздушное пространство РБ в 11:55.

Кроме того, в четверг, 1 декабря, мониторинговая группа зафиксировала летную активность боевой авиации в воздушном пространстве РБ.

В промежутке между 14:00 и 15:00 (15:00 и 16:00 по "киевскому" времени) из аэропорта в Мачулищах в воздух поднялись МиГ-31К ВКС РФ с бортовым номером RF-92462 и МиГ-31К ВКС РФ с бортовым номером RF-92339.

Предварительно они взяли курс на аэродром "Саваслейка" (Нижегородская обл, РФ, — ред.). В этом населенном пункте расположен филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний МО РФ.

В 15:03 в воздух поднялся третий МиГ-31К ВКС РФ с регистрационным номером RF-92333. Он также взял курс на аэродром "Саваслейка".

Известно, что все три российских самолета дислоцировались на аэродроме в Мачулищах с 16 октября 2022 года.

Ранее расследователи сообщили о том, что Россия перебросила системы ПВО в Беларусь. По данным Сообщества железнодорожников РБ, из России в Беларусь были переброшены как минимум 15 ЗРК "Тор-М2" и 10 единиц инженерной техники.

Фокус также писал о том, что Беларусь отправила России новое подкрепление. По железной дороге для российских военных, которые воюют в Украине, доставили 20 гусеничных боевых машины пехоты и боеприпасы.