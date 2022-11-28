Россия перебросила системы ПВО в Беларусь, — расследователи (видео)

Воинским эшелоном на станцию Лесная оккупанты отправили как минимум 15 зенитных ракетных комплексов "Тор-М2".

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Россия перебросила на территорию Беларуси системы ПВО и инженерную технику. Об этом информирует Сообщество железнодорожников РБ.

По данным Telegram-канала, из России в Беларусь были переброшены как минимум 15 ЗРК "Тор-М2" и 10 единиц инженерной техники.

Сообщество проинформировало, что из Ейска (Северо-Кавказская РЖД) был отправлен воинский эшелон №961, прибывший на белорусскую станцию Лесная (Брестское отделение БелЖД). Этим составом, по словам железнодорожников, осуществлена переброска систем ПВО и техники инженерного направления.

Telegram-сообщество также обнародовало маршрут следования воинского эшелон из РФ в Беларусь: Ейск (РЖД) — Лесостепь — Лихая — Усмань — Елец — Рославль-1 — Смоленск-Сортировочный — Красное-стыковочная — Осиновка (БелЖД) — Орша-Центральная — Борисов — Помыслище — Барановичи-Центральные — Лесная.

Известно, что воинский эшелон следовал на территорию Беларуси 4 суток. Более того, как предупреждают белорусские железнодорожники, это не последний состав с грузом такого типа, прибытие которого ожидается из России.

[ + – ] Россия отправила в Беларусь воинский эшелон с системами ПВО

Несколькими днями ранее мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщала, что Россия отправила в Беларусь свыше 200 единиц боевой техники, среди которых были танки, "Уралы" и боевые машины пехоты. Вооружение, как предполагают аналитики, может быть использовано в войне против Украины.

Также в западных СМИ появилась информация, что Россия готовит спецоперации под "ложным флагом" для втягивания Беларуси в полномасштабную войну против Украины.