Беларусь передала РФ больше 200 единиц военной техники, — мониторинговая группа
По информации расследователей, ВС РФ получили от Беларуси танки, "Уралы" и БМП, которые они могут использовать в войне с Украиной.
Только за октябрь 2022 года Александр Лукашенко передал Российской Федерации 211 единиц военной техники, которая, возможно, будет использована против украинских военных. К таким выводам пришли эксперты мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".
По данным сообщества, за месяц из Беларуси в РФ было отправлено 8 эшелонов с расконсервированной военной техникой.
Технические средства взяли с 969-й базы резерва танков в городском поселке Уречье и 288-й базы резерва автомобильной техники в городе Старые Дороги. Обе они размещены в Минской области.
Какую технику Беларусь передала России
Предварительно ВС РФ получили от Беларуси:
- 98 танков Т-72А;
- 40 боевых машины пехоты БМП-2;
- 20 БМП-2 без башен;
- 53 грузовика "Урал".
Перечисленную технику с РБ отправили на несколько ЖД-станций в Ростовской и Белгородской областях России. Среди них — станция Успенская, Каменская, Бирюч и Миллерово.
Ранее в Генштабе рассказали, когда РФ будет готова наступать из Беларуси. Сейчас Россия перебрасывает в Беларусь группировки военных, которые были сформированы преимущественно за счет мобилизированных россиян, их нужно для начала обучить.
Также в Генштабе ВСУ рассказали о том, что украинские военные будут вести активные оборонительные действия в случае повторного наступления с территории Беларуси. Украинская армия будет использовать все имеющиеся средства для отражения вооруженной агрессии: инженерные заграждения, минирование местности, фугасы.