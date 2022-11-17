Беларусь передала РФ больше 200 единиц военной техники, — мониторинговая группа

По информации расследователей, ВС РФ получили от Беларуси танки, "Уралы" и БМП, которые они могут использовать в войне с Украиной.

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Только за октябрь 2022 года Александр Лукашенко передал Российской Федерации 211 единиц военной техники, которая, возможно, будет использована против украинских военных. К таким выводам пришли эксперты мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

По данным сообщества, за месяц из Беларуси в РФ было отправлено 8 эшелонов с расконсервированной военной техникой.

Технические средства взяли с 969-й базы резерва танков в городском поселке Уречье и 288-й базы резерва автомобильной техники в городе Старые Дороги. Обе они размещены в Минской области.

Какую технику Беларусь передала России

Предварительно ВС РФ получили от Беларуси:

98 танков Т-72А;

40 боевых машины пехоты БМП-2;

20 БМП-2 без башен;

53 грузовика "Урал".

Перечисленную технику с РБ отправили на несколько ЖД-станций в Ростовской и Белгородской областях России. Среди них — станция Успенская, Каменская, Бирюч и Миллерово.

Ранее в Генштабе рассказали, когда РФ будет готова наступать из Беларуси. Сейчас Россия перебрасывает в Беларусь группировки военных, которые были сформированы преимущественно за счет мобилизированных россиян, их нужно для начала обучить.

Также в Генштабе ВСУ рассказали о том, что украинские военные будут вести активные оборонительные действия в случае повторного наступления с территории Беларуси. Украинская армия будет использовать все имеющиеся средства для отражения вооруженной агрессии: инженерные заграждения, минирование местности, фугасы.