Білорусь передала РФ понад 200 одиниць військової техніки, — моніторингова група

За інформацією розслідувачів, ЗС РФ отримали від Білорусі танки, "Урали" та БМП, які вони можуть використати у війні з Україною.

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Лише за жовтень 2022 року Олександр Лукашенко передав Російській Федерації 211 одиниць військової техніки, яку, можливо, використають проти українських військових. Таких висновків дійшли експерти моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

За даними співтовариства, за місяць із Білорусі у РФ відправили 8 ешелонів із розконсервованою військовою технікою.

Технічні засоби взяли з 969-ї бази резерву танків у міському селищі Уріччя та 288-ї бази резерву автомобільної техніки у місті Старі Дороги. Обидві вони розміщені у Мінській області.

Яку техніку Білорусь передала Росії

Попередньо ЗС РФ отримали від Білорусі:

98 танків Т-72А;

40 бойових машин піхоти БМП-2;

20 БМП-2 без башт;

53 вантажівки "Урал".

Перераховану техніку з РБ відправили на кілька залізничних станцій у Ростовській та Бєлгородській областях Росії. Серед них — станція Успенська, Кам'янська, Бірюч та Міллерове.

Раніше в Генштабі розповіли, коли РФ буде готова наступати з Білорусі. Зараз Росія перекидає до Білорусі угруповання військових, сформовані переважно з мобілізованих росіян, їх треба спершу навчити.

Також у Генштабі ЗСУ розповіли про те, що українські військові вестимуть активні оборонні дії у разі повторного наступу з території Білорусі. Українська армія використає всі наявні засоби для відбиття збройної агресії: інженерні загородження, мінування місцевості, фугаси.