"Через 2-3 місяці": у Генштабі розповіли, коли РФ буде готова наступати з Білорусі (відео)

Наразі Росія перекидає у Білорусь угруповання військових, які були сформовані переважно за рахунок мобілізованих росіян, їх треба спершу навчити.

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Російські війська можуть сформувати угруповання для наступу з Білорусі не раніше, ніж за два-три місяці. Тож найближчим часом вторгнення на цьому напрямі не очікується. Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов під час брифінгу.

Він зазначив, що зараз Росія перекидає у Білорусь угруповання військових, які були сформовані здебільшого за рахунок мобілізованих росіян. Громов пояснив, що для готовності до наступу військових необхідно навчити, провести їх злагодження у складі підрозділів, а також спланувати та визначити завдання.

"Протягом найближчих тижнів це (готовність до нападу — ред.) не очікується. Ми розраховуємо, що це може бути не раніше ніж через 2-3 місяці", — заявив представник Генштабу.

Олексій Громов також розповів, що зараз РФ продовжує перекидати в Білорусь своїх військових і проводить заходи щодо підготовки спільних Збройних сил. Однак ситуація уздовж кордону контрольована та стабільна, а всі переміщення росіян відстежуються.

"Наразі на нас це не впливає ніяк", — додав він.

Також зараз триває підготовка бійців ЗСУ, які виконують завдання на кордонах із Білоруссю та в прикордонних районах Харківської і Сумської областей.

Нагадаємо, 3 листопада аналітики з Інституту вивчення війни повідомляли, що заяви про участь Білорусі у війні проти України є інформаційною спецоперацією, щоб утримати українські війська поблизу північного кордону. Військовий потенціал Білорусі як такий дуже обмежений.

2 листопада ЗМІ розповіли, що з початку повномасштабної війни в Україні Білорусь передала Росії не менше 122 танків і понад 65 тисяч боєприпасів. Мінськ налагодив систему доставки озброєння за допомогою залізниці.