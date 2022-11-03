"Через 2-3 месяца": в Генштабе рассказали, когда РФ будет готова наступать из Беларуси (видео)

Сейчас Россия перебрасывает в Беларусь группировки военных, которые были сформированы преимущественно за счет мобилизированных россиян, их нужно для начала обучить.

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Российские войска могут сформировать группировки для наступления из Беларуси не ранее, чем через два-три месяца. Поэтому в ближайшее время вторжения на этом направлении не ожидается. Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов на брифинге.

Он отметил, что сейчас Россия перебрасывает в Беларусь группировки военных, которые были сформированы преимущественно за счет мобилизированных россиян. Громов объяснил, что для готовности к наступлению военных необходимо обучить, провести их слаживание в составе подразделений, а также спланировать и определить задачи.

"В течение ближайших недель это (готовность к нападению — ред.) не ожидается. Мы рассчитываем, что это может быть не раньше, чем через 2-3 месяца", — заявил представитель Генштаба.

Алексей Громов также рассказал, что сейчас РФ продолжает перебрасывать в Беларусь своих военных и проводит мероприятия подготовки совместных Вооруженных сил. Однако ситуация вдоль границы контролируемая и стабильная, а все перемещения россиян отслеживаются.

"В настоящее время на нас это не влияет никак", — добавил он.

Также сейчас продолжается подготовка бойцов ВСУ, которые выполняют задачи на границах с Беларусью и в приграничных районах Харьковской и Сумской областей.

Напомним, 3 ноября аналитики из Института изучения войны сообщали, что заявления об участии Беларуси в войне против Украины — информационная спецоперация, чтобы удержать украинские войска вблизи северной границы. Военный потенциал Беларуси как таковой весьма ограничен.

2 ноября СМИ рассказали, что с начала полномасштабной войны в Украине Беларусь передала России не менее 122 танков и более 65 тысяч боеприпасов. Минск наладил систему доставки вооружения с помощью железной дороги.