Больше 100 танков и тысячи тонн боеприпасов: сколько техники Беларусь уже передала в РФ

За восемь месяцев полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину Беларусь наладила собственную систему доставки военной техники и боеприпасов в Россию с помощью железной дороги.

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За восемь месяцев полномасштабной российско-украинской войны Беларусь передала России более 65 тысяч тонн боеприпасов и не менее 122 танков. Такую информацию опубликовала мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в своем Телеграм-канале.

Эксперты мониторинговой группы выяснили, что вагоны с боеприпасами, которые прибывают в составах воинских эшелонов из РФ в Беларусь, повторно используются под погрузку боеприпасов на арсеналах хранения РБ для дальнейшей отправки в РФ.

Таким образом, за последние 8 месяцев режим Лукашенко передал РФ уже:

более 65 132 тонн боеприпасов,

минимум 122 танка Т-72А;

36-44 "Уралов";

20 БМП-2.

Кроме того, мониторинговая группа привела конкретный пример того, как действует такая схема отправки боеприпасов и военной техники из Беларуси в РФ.

17 октября на станцию Полонка (Брестская область) прибыл воинский эшелон с военнослужащими армии РФ, к которому было прицеплено 2 вагона с боеприпасами.

После разгрузки, один из вагонов перевезли на станцию Бронная Гора (Брестская область), где находится 46-й арсенал ракет и боеприпасов.

25 октября в вагон было загружено 43 тонны боеприпасов, после чего его перевезли в Оршу, откуда 27 октября сформированный состав отправился на станцию Тихонький (Краснодарский край, РФ). На место назначения он прибывает уже завтра, 3 ноября.

Напомним, Беларусь отправила России новое подкрепление. По железной дороге для российских военных, которые воюют в Украине, доставили 20 гусеничных боевых машины пехоты и боеприпасы.

Фокус также писал, что Беларусь и РФ готовятся создать общие центры военной подготовки. Президент Беларуси Александр Лукашенко уже уполномочил Министерство обороны РБ на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.