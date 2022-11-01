Беларусь отправила России новое подкрепление: что это за техника

По железной дороге для российских военных, которые воюют в Украине, доставили 20 гусеничных боевых машины пехоты и боеприпасы.

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Республика Беларусь продолжает помогать российской армии техникой для войны в Украине. На этот раз в РФ отправили 20 БМП, которые позже заметили в Луганской области, сообщили активисты Сообщества железнодорожников Беларуси в Телеграме.

В сообщении говорится о том, что еще 21 октября 2022 года седьмая группа груженых вагонов-платформ с расконсервированной военной техникой Вооруженных сил Республики Беларусь в количестве 10 единиц отправилась со станции Уречье (Могилевское отделение БелЖД) на станцию Волоконовка (Юго-Восточная ЖД) и далее в направление Луганска.

Среди груза — 20 гусеничных боевых машины пехоты (БМП-2), общим весом 280 тонн.

Кроме того мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила о том, что с марта по сентябрь 2022 года по железной дороге из Беларуси в РФ вывели 65 089 тонн боеприпасов.

В мониторинговой группе также отметили, что режим Лукашенко передает РФ не только боеприпасы, но танки и другую технику.

[ + – ] Беларусь продолжает поставлять российской армии боеприпасы Фото: Беларускі Гаюн

Напомним, Беларусь и РФ готовятся создать общие центры военной подготовки. Президент Беларуси Александр Лукашенко уже уполномочил Министерство обороны РБ на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Кроме того, Россия отправит в Беларусь 170 танков, 100 единиц артиллерийских систем и минометов, а также 9 тысяч военных в рамках развертывания региональной группировки войск.