Региональная группировка войск: РФ отправит в Беларусь 170 танков и до 100 единиц артиллерии

По информации белорусских военных, в страну также прибудут 200 бронированных машин и минометы. При этом Минобороны Минска утверждает, что видит угрозу Союзному государству со стороны НАТО.

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Помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко заявил, что Россия направит до 9 тысячи российских военных, которые войдут в состав региональной группировки войск. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Кроме того, из РФ в Беларусь прибудут 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 артиллерийских систем и минометов калибром более 100 мм.

Он добавил, что предложения Минобороны Беларуси о необходимости диалога и снятия напряженности были отвергнуты, однако не уточнил кем. По словам Ревенко, в результате этого была развернута региональная группировка войск.

Валерий Ревенко также заявил, что в качестве угроз союзному государству Беларуси и России рассматривают развертывание группировки НАТО вблизи границ на фоне отсутствия диалога, повышение интенсивности мероприятий Альянса с наступательной тематикой и поощрение белорусских радикальных элементов для свержения власти в стране.

Напомним, 16 октября Ревенко рассказал, что Россия перебрасывает в Беларусь авиацию и пехоту для региональной группировки войск. Он уточнил, что передислокация 9 тысяч российских военных займет несколько дней.

14 октября на территории Беларуси ввели режим контртеррористической операции. В Минске объяснили это тем, что Украина, Польша и Литва якобы готовятся устроить диверсии и, возможно, оккупировать некоторые регионы.

10 октября Александр Лукашенко объявил о создании совместной группировки войск Беларуси и России. Он заявил, что такие меры приняты, чтобы избежать нападения со стороны Украины. В украинском МИД призвали не поддаваться на провокации.

Позже в Минобороны Беларуси заявили, что не собираются нападать на соседние государства, а в планы Минска входит лишь оборона.