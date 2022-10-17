Регіональне угруповання військ: РФ відправить у Білорусь 170 танків і до 100 одиниць артилерії

За інформацією білоруських військових, до країни також прибудуть 200 броньованих машин і міномети. Міноборони Мінська стверджує, що бачить загрозу Союзній державі з боку НАТО.

Related video

Помічник міністра оборони Білорусі Валерій Ревенко заявив, що Росія відправить до 9 тисяч російських військових, які увійдуть до складу регіонального угруповання військ. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Крім того, з РФ до Білорусі прибудуть 170 танків, до 200 бойових броньованих машин і до 100 артилерійських систем та мінометів калібром понад 100 мм.

Він додав, що пропозиції Міноборони Білорусі щодо необхідності діалогу та зняття напруженості були відкинуті, проте не уточнив ким. За словами Ревенка, внаслідок цього було розгорнуто регіональне угруповання військ.

Валерій Ревенко також заявив, що як загрози союзній державі Білорусі та Росії розглядають розгортання угруповання НАТО поблизу кордонів на тлі відсутності діалогу, підвищення інтенсивності заходів Альянсу з наступальною тематикою і заохочення білоруських радикальних елементів для повалення влади в країні.

Нагадаємо, 16 жовтня Ревенко розповів, що Росія перекидає у Білорусь авіацію та піхоту для регіонального угруповання військ. Він уточнив, що передислокація 9 тисяч російських військових триватиме кілька днів.

14 жовтня на території Білорусі ввели режим контртерористичної операції. У Мінську пояснили це тим, що Україна, Польща та Литва нібито готуються влаштувати диверсії та, можливо, окупувати деякі регіони.

10 жовтня Олександр Лукашенко оголосив про створення спільного угруповання військ Білорусі та Росії. Він заявив, що таких заходів вжито, щоб уникнути нападу з боку України. В українському МЗС закликали не піддаватись на провокації.

Пізніше в Міноборони Білорусі заявили, що не збираються нападати на сусідні держави, а до планів Мінська входить лише оборона.