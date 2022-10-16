Росія перекидає до Білорусі авіацію та піхоту регіонального угруповання військ (відео)

Загальна кількість військ РФ біля Білорусі становитиме менше 9 тисяч осіб.

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Росія перекидає до Білорусі авіацію регіонального угруповання військ. Про це повідомляє білоруське Міністерство оборони у Facebook.

"До Республіки Білорусь із Російської Федерації почала прибувати авіаційна складова регіонального угруповання військ (сил)", — повідомили у пресслужбі відомства.

Крім того, помічник міністра оборони Білорусі Валерій Ревенко заявив, що до країни почали прибувати перші ешелони російських військових, які входять до складу регіонального угруповання військ. Він уточнив, що передислокація займе кілька днів, а загальна кількість військ РФ на території Білорусі становитиме менше ніж 9 тисяч осіб.

"Загальна кількість становитиме трохи менше 9 тисяч осіб. Більш детальну інформацію буде доведено на брифінгу для військових аташе 17 жовтня", — написав Ревенко у Twitter.

Нагадаємо, 14 жовтня на території Білорусі запровадили режим контртерорестичної операції. Керівництво країни пояснює це тим, що Україна, Польща та Литва нібито готуються влаштувати диверсії і, можливо, окупувати деякі регіони.

10 жовтня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь та Росія розгортають спільне угруповання військ. Білоруський лідер повідомив, що такі заходи вжили, щоб уникнути нападу з боку України. В українському МЗС закликають білорусів не піддаватися провокаціям.

Пізніше у Міноборони Білорусі додали, що не збираються нападати на Україну чи інших своїх сусідів. У відомстві сказали, що до планів країни входить лише оборона, а воєнні дії почнуться, якщо сусідні держави робитимуть "неправильні кроки".