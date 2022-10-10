Росія і Білорусь розгортають спільне угруповання військ, — Лукашенко

Білоруський диктатор пояснює це бажанням уникнути нападу з боку України. В українському МЗС закликають білорусів не піддаватися на провокації.

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Білорусь і Росія домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ, заявив білоруський президент Олександр Лукашенко на нараді з питань безпеки.

За словами Лукашенка, таке рішення було ухвалено після переговорів із російським президентом Володимиром Путіним.

"У зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації та Республіки Білорусь. Це все за нашими документами, — сказав білоруський диктатор. — Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіяти угруповання Союзної держави. Основа цього угруповання — армія, Збройні Сили Республіки Білорусь".

Як пояснюють створення угруповання?

Лукашенко повідомив, що формувати угруповання розпочали два дні тому. І знову розповів своїм підлеглим, що Україна планує завдати ударів по території Білорусі.

"Звичайно, українцям це абсолютно не потрібно, — сказав він. — Ну навіщо їм ще відкривати другий фронт на наших південних кордонах, у них — на північних? Ну навіщо? Це ж божевілля з погляду військових. Проте процес пішов. Їх штовхають господарі до розв'язання війни проти Білорусі для того, щоб нас туди втягнути. Щоб розібратися заразом із Росією і Білоруссю".

При цьому білоруський диктатор запевняє, що його країну під час війни намагається втягнути Захід. Він розповів, що 9 жовтня через неофіційні канали отримав попередження про завдання удару по Білорусі з території України і пообіцяв у цьому випадку жорстко відповісти.

"Моя відповідь була простою: "Доведіть президенту України й іншим божевільним, що Кримський міст їм здасться квіточками, якщо вони торкнуться своїми брудними руками хоч до одного метра нашої території", — сказав Лукашенко.

Що про заяви білорусів говорять в Україні?

8 жовтня білоруське МЗС викликало українського посла Ігоря Кизима та вручило йому дипломатичну ноту, в якій йдеться про удар України по Білорусі, що планується.

В МЗС України назвали звинувачення інсинуаціями режиму білоруського лідера Олександра Лукашенка. За словами українських дипломатів, офіційний Київ дотримується норм міжнародного права та ніколи не планував захоплення чужих територій. В МЗС також припускають, що так Росія намагається дискредитувати Україну та закликали керівництво Білорусі "перестати виконувати забаганки Кремля", а мешканців країни — не піддаватися на провокації.

Нагадаємо, на нещодавньому брифінгу міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив про необхідність бути готовими відбити напад Польщі, Литви, Латвії та України.