Россия и Беларусь разворачивают совместную группировку войск, — Лукашенко

Белорусский диктатор объясняет это желанием избежать нападения со стороны Украины. В украинском МИДе призывают белорусов не поддаваться на провокации.

Related video

Беларусь и Россия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности.

По словам Лукашенко, такое решение было принято после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам, — сказал белорусский диктатор. — Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа этой группировки — армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь".

Как объясняют создание группировки?

Лукашенко сообщил, что формировать группировку начали два дня назад. И вновь рассказал своим подчиненным, что Украина планирует нанести удары по территории Беларуси.

"Конечно, украинцам это абсолютно не нужно, — сказал он. — Ну зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них — на северных? Ну зачем? Это же безумство с точки зрения военных. Но тем не менее процесс пошел. Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть. Чтобы разобраться заодно с Россией и Беларусью".

При этом белорусский диктатор уверяет, что его страну в войну пытается втянуть Запад. Он рассказал, что 9 октября по неофициальным каналам получил предупреждение о нанесении удара по Беларуси с территории Украины и пообещал в этом случае жестко ответить.

"Мой ответ был прост: "Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории", — сказал Лукашенко.

Что о заявлениях белорусов говорят в Украине?

8 октября белорусский МИД вызвал украинского посла Игоря Кизима и вручил ему дипломатическую ноту, в которой говорится о планирующемся ударе Украины по Беларуси.

В МИДе Украины назвали обвинения инсинуациями режима белорусского лидера Александра Лукашенко. По словам украинских дипломатов, официальный Киев придерживается норм международного права и никогда не планировал захват чужих территорий. В МИДе также допускают, что таким образом Россия пытается дискредитировать Украину и призвали руководство Беларуси "перестать выполнять прихоти Кремля", а жителей страны — не поддаваться на провокации.

Напомним, на недавнем брифинге министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о необходимости быть готовыми отразить нападение Польши, Литвы, Латвии и Украины.