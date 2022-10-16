Россия перебрасывает в Беларусь авиацию и пехоту региональной группировки войск (видео)

Общая численность войск РФ на территории Беларуси составит менее 9 тысяч человек.

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Россия перебрасывает в Беларусь авиацию региональной группировки войск. Об этом сообщает белорусское Министерство обороны в Facebook.

"В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск (сил)", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко заявил, что в страну начали прибывать первые эшелоны российских военных, которые входят в состав региональной группировки войск. Он уточнил, что передислокация займет несколько дней, а общая численность войск РФ на территории Беларуси составит менее 9 тысяч человек.

"Общая численность составить чуть менее 9 тысяч человек. Более подробная информация будет доведена на брифинге для военных атташе 17 октября", — написал Ревенко в Twitter.

Напомним, 14 октября на территории Беларуси ввели режим контртеррористической операции. Руководство страны объясняет это тем, что Украина, Польша и Литва якобы готовятся устроить диверсии и, возможно, оккупировать некоторые регионы.

10 октября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия разворачивают совместную группировку войск. Белорусский лидер сообщил, что такие меры приняли, чтобы избежать нападения со стороны Украины. В украинском МИДе призывают белорусов не поддаваться на провокации.

Позже в Минобороны Беларуси добавили, что не собираются нападать на Украину или других своих соседей. В ведомстве сказали, что в планы страны входит только оборона, а военные действия начнутся, если соседние государства будут предпринимать "неправильные шаги".