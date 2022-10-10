"Не провоцируйте нас": у Лукашенко заверяют, что не собираются нападать на Украину (видео)

Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин утверждает, что в планы страны входит только оборона, а военные действия начнутся, если соседние государства будут предпринимать "неправильные шаги".

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Министр обороны Беларуси Виктор Хренин выступил с обращением, в котором призвал Украину "перестать провоцировать". Он также заявил, что Минск не собирается вступать в войну против Украины или других своих соседей. Соответсвующее обращение Хренина было опубликовано в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.

"У нас ответ на это был и остается один: не провоцируйте нас — мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете предпринимать неправильные шаги значит, войны не будет", — заявил Хренин.

Глава Минобороны Беларуси утверждает, что в их планы входит только оборона, если на страну будут нападать.

"Как было сказано Главнокомандующим, ответ будет мгновенным и жестким. Поэтому мы еще раз предостерегаем от провокаций. Вы не хотите с нами войны — мы не хотим ее тоже", — добавил он.

Напомним, 10 октября президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о разворачивании совместной с Россией группировки войск. Белорусский диктатор объясняет это желанием избежать нападения со стороны Украины.

9 октября представители Минска обвинили Киев в подготовке нападения на Беларусь. Представители украинского МИДа допускают, что Россия может пытаться дискредитировать Украину. Украинские дипломаты отметили, что Киев придерживается норм международного права и никогда не планировал захват чужих территорий.