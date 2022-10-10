"Не провокуйте нас": у Лукашенка запевняють, що не збираються нападати на Україну (відео)

Глава Міноборони Білорусі Віктор Хренін стверджує, що в плани країни входить лише оборона, а воєнні дії почнуться, якщо сусідні держави робитимуть "неправильні кроки".

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Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін виступив зі зверненням, де закликав Україну "перестати провокувати". Він також заявив, що Мінськ не збирається вступати у війну проти України чи інших своїх сусідів. Відповідне звернення Хреніна опубліковане в Telegram-каналі білоруського оборонного відомства.

"У нас відповідь на це була та залишається одна: не провокуйте нас — ми з вами воювати не збираємося. Ні з литовцями, ні з поляками, ні тим більше з українцями ми не хочемо воювати. Якщо і ви не хочете й не будете робити неправильні кроки, означає, що війни не буде", — заявив Хренін.

Глава Міноборони Білорусі стверджує, що до їхніх планів входить лише оборона, якщо на країну нападатимуть.

"Як було сказано Головнокомандувачем, відповідь буде миттєвою та жорсткою. Тому ми ще раз застерігаємо від провокацій. Ви не хочете з нами війни — ми не хочемо її також", — додав він.

Нагадаємо, 10 жовтня президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про розгортання спільного з Росією угруповання військ. Білоруський диктатор пояснює це бажанням уникнути нападу України.

9 жовтня представники Мінська звинуватили Київ у підготовці нападу на Білорусь. Представники українського МЗС припускають, що Росія може намагатися дискредитувати Україну. Українські дипломати зазначили, що Київ дотримується норм міжнародного права та ніколи не планував захоплення чужих територій.