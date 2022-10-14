Без военных РФ: Беларусь развернет группировку численностью 70 тысяч солдат, — Лукашенко

У России на данный момент "проблем хватает", поэтому Минск не будет требовать у них солдат для формирования группировки на западе республики, заверил диктатор.

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Белорусский политик Александр Лукашенко заявил, что в состав группировки, развертываемой на западе республики в рамках режима контртеррористической операции, войдут порядка 70 тысяч белорусских военных из состава Вооруженных сил. Об этом глава республики сказал в пятницу, 14 октября, передает агентство БелТА.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какая ожидаемая численность западной группировки, Лукашенко заявил: "Нашу армию вы знаете — порядка 70 тыс. человек. Это основа".

При этом политик отметил, что "требовать от России 10-15 тыс." солдат на данный момент нецелесообразно, так как в РФ "хватает проблем других".

Также Лукашенко заверил, что не позволит втянуть Беларусь в боевые действия и будет противостоять каким-либо попыткам это сделать.

"Понятно, как они уже в открытую заявляют, не хочу называть источники… "Мы пойдем прямо", — американцы заявляют на посиделках в Варшаве. Мы это видим и слышим… Это у них вряд ли получится", — прокомментировал белорусский политик.

Напомним, этой ночью стало известно, что в Беларуси ввели режим контртеррористической операции. Руководство республики объяснило этот шаг тем, что якобы Украина, Польша и Литва готовятся устроить диверсии на территории страны, а, возможно. и оккупировать некоторые белорусские регионы.

Ране сегодня Лукашенко дал интервью американскому телеканалу NBC, в котором заверил, что у президента России Владимира Путина нет необходимости применять ядерное оружие. При этом он призвал Запад не пересекать российские "красные линии".

Тем временем белорусские СМИ сообщают, что Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации на территории республики.