Горожан пока не трогают: Лукашенко решил проводить в Беларуси скрытую мобилизацию, — СМИ

По данным источников белорусских журналистов, армия заинтересована прежде всего в резервистах, имеющих дефицитные для войск РФ военно-учетные специальности, например, в водителях.

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Сразу несколько несвязанных друг с другом источников белорусского издания "Наша Ніва" сообщили, что президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о проведении мобилизации. Однако, ознакомившись с российским негативным опытом, Лукашенко решил не объявлять о ней публично.

Сколько людей намерены призвать в армию, пока неизвестно. Один из собеседников журналистов, офицер ВС Беларуси, отметил, что тревожным сигналом станет призыв более 5 тыс. человек.

"Набор до 2 тыс. человек говорил бы о доукомплектовании отдельных частей под узкие боевые задачи, такие как артиллерийские, — сказал он. — Тревогу нужно будет бить, если количество мобилизованных превысит 5 тыс. Это будет означать создание ударной группировки на каком-то направлении. Когда перевалит за 10 тыс. — нескольких группировок".

Отметим, что мобилизационный резерв белорусской армии оценивается почти в 300 тыс. человек.

Издание подчеркивает, что первая волна "скрытой" мобилизации коснулась лишь сельской местности, жителей крупных городов пока не трогают. Источники утверждают, что упор делается на военно-учетные специальности, которые в дефиците в российской армии, например, водителей, поваров, технический и тыловой персонал. Возможно, на первом этапе речь идет о наборе тех военнослужащих, которые смогут обеспечить подготовку мобилизованных и снаряжения для них.

При этом государственные СМИ не скрывают, что с 12 октября по 12 ноября в Беларуси военкоматы проводят сверку учетных данных с органами местной власти и предприятиями.

Ранее в Беларуси ввели режим контртеррористической операции, объясняя это планами Украины, Польши и Литвы устроить диверсии на территории страны, а, возможно. и оккупировать некоторые белорусские районы.

Напомним, 24 августа Александр Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости, пожелав украинцам мирного неба. В Офисе президента на это ответили, что клоунада белорусского диктатора пропитана кровью.