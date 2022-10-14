Містян поки що не чіпають: Лукашенко вирішив проводити в Білорусі приховану мобілізацію, — ЗМІ

За даними джерел білоруських журналістів, армія зацікавлена насамперед у резервістах, які мають дефіцитні для військ РФ військово-облікові спеціальності, наприклад, у водіях.

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Відразу кілька непов'язаних одне з одним джерел білоруського видання "Наша Ніва" повідомили, що президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення про проведення мобілізації. Проте, ознайомившись із російським негативним досвідом, Лукашенко вирішив не оголошувати про неї публічно.

Скільки людей мають намір призвати в армію, наразі невідомо. Один зі співрозмовників журналістів, офіцер ЗС Білорусі, зазначив, що тривожним сигналом стане призов понад 5 тис. людей.

"Набір до 2 тис. осіб говорив би про доукомплектування окремих частин під вузькі бойові завдання, такі як артилерійські, — сказав він. — Тривогу треба буде бити, якщо кількість мобілізованих перевищить 5 тис. Це означатиме створення ударного угруповання на якомусь напрямку. Коли перевалить за 10 тис. — декількох угруповань".

Зазначимо, що мобілізаційний резерв білоруської армії оцінюється майже в 300 тис. осіб.

Видання наголошує, що перша хвиля "прихованої" мобілізації торкнулася лише сільської місцевості, мешканців великих міст поки що не чіпають. Джерела стверджують, що акцент роблять на військово-облікові спеціальності, які в дефіциті в російській армії, наприклад, водіїв, кухарів, технічний і тиловий персонал. Можливо, на першому етапі йдеться про набір тих військовослужбовців, які зможуть забезпечити підготовку мобілізованих і спорядження для них.

Водночас державні ЗМІ не приховують, що з 12 жовтня по 12 листопада в Білорусі військкомати проводять звірення облікових даних із органами місцевої влади й підприємствами.

Раніше в Білорусі запровадили режим контртерористичної операції, пояснюючи це планами України, Польщі та Литви влаштувати диверсії на території країни, а можливо, й окупувати деякі білоруські райони.

Нагадаємо, 24 серпня Олександр Лукашенко привітав Україну з Днем незалежності, побажавши українцям мирного неба. В Офісі президента на це відповіли, що клоунада білоруського диктатора просякнута кров'ю.