Бояться окупації: у Білорусі пояснили, навіщо ввели режим контртерористичної операції

Білоруські чиновники, як і раніше, розповідають, звідки на країну готується напад, звинувачуючи, зокрема, Україну в бажанні окупувати окремі райони країни.

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Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей пояснив, чому в країні запровадили режим контртерористичної операції (КТО).

"Ми бачимо, як із боку України кажуть: "Ми білі та пухнасті, ми нічого не плануємо на кордоні з Білоруссю". Сьогодні, на жаль, світ став таким непередбачуваним, що ми не можемо нікому вірити, — сказав Макей. — Ми повинні захистити своїх людей і зробити так, щоб ні на один метр нашої землі не ступила нога окупанта”.

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За словами Макея, білоруська влада має інформацію про те, що в деяких суміжних країнах планують провокації, результатом яких може стати захоплення окремих ділянок території Білорусі. Саме це й стало причиною запровадження режиму КТО.

Білорусь послідовно звинувачує Україну

11 жовтня КДБ Білорусі звинуватив Україну, Литву та Польщу в підготовці терактів на території держави. Причиною такої підготовки називають те, що Білорусь створює спільне угруповання військ із Росією. Теракти очікують на об'єктах залізничної інфраструктури, яку використовують для перекидання військ.

Водночас білоруські чиновники дивуються, чому українці готуються до нападу з боку Білорусі, про що свідчать перекопані дороги, підірвані мости й розгортання мінних полів. Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що не розуміє, від кого Україні доводиться захищатися.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вже неодноразово пояснював, звідки готується напад на його країну, породивши безліч мемів. Наприклад, улітку він був обурений тим, що ЗСУ розмістили на кордоні чотири дивізіони ракетних комплексів "Точка-У". Саме тому російські війська, які "перебували на навчаннях" у Білорусі, нібито були змушені вдарити по українських позиціях і ввести в Україну війська з білоруської території.

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Нагадаємо, 24 серпня Лукашенко привітав Україну з Днем незалежності, побажавши українцям мирного неба. В Офісі президента на це відповіли, що клоунада білоруського диктатора просякнута кров'ю.