"Мирного неба": Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності

Президент Білорусі, з території якої в Україну летять ракети, побажав українцям "мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя". Про аеродром у Гомельській області, де розташовуються ЗС РФ, глава РБ не згадав.

Глава Білорусі Олександр Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності. Привітання розміщено на офіційному сайті президента.

Зокрема, глава держави, з території якого відбувається регулярний обстріл українських міст, побажав українцям "мирного неба", а також "толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".

"Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. Білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях", – цитує слова Лукашенка пресслужба.

Нагадаємо, на початку липня Білорусь віддала ЗС РФ на повне розпорядження аеродром Зябрівка в Гомельській області, де росіяни відразу ж облаштували свою військову базу. Унаслідок окупанти розмістили там замасковані танки, системи С-400 "Тріумф" та "Іскандери", що підтверджували супутникові знімки локації.

За повідомленнями моніторингової групи "Беларускі Гаюн", ЗС РФ багаторазово обстрілювала територію України із Зябрівки. Зокрема, 28 липня росіяни використали для обстрілів Чернігівської та Київської області ЗРК С-300 та випустили загалом 25 ракет.