"Мирного неба": Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости

Президент Беларуси, с территории которой в Украину летят ракеты, пожелал украинцам "мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни". Об аэродроме в Гомельской области, где располагаются ВС РФ, глава РБ не вспомнил.

Глава Беларуси Александр Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости. Поздравление размещено на официальном сайте президента страны.

В частности, глава государства, с территории которого идет регулярный обстрел украинских городов, пожелал украинцам "мирного неба", а также "толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".

"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях", – цитирует слова Лукашенко пресс-служба.

Напомним, в начале июля Беларусь отдала ВС РФ в полное распоряжение аэродром Зябровка в Гомельской области, где россияне сразу же обустроили свою военную базу. В результате, оккупанты разместили там замаскированные танки, системы С-400 "Триумф" и "Искандеры", что подтверждали спутниковые снимки локации.

По сообщениям мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", ВС РФ многократно обстреливало территорию Украины из Зябровки. В частности, 28 июля россияне использовали для обстрелов Черниговской и Киевской области ЗРК С-300 и выпустили в общей сложности 25 ракет.