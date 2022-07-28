ВС РФ использовали ЗРК С-300 для сегодняшнего обстрела Украины из Зябровки, - СтратКом (карта)

Центр стратегических коммуникаций сообщил детали утреннего удара оккупантов с территории аэродрома в Гомельской области Беларуси. Там размещаются зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, а также несколько "Искандеров".

Российские войска предположительно использовали зенитно-ракетные комплексы С-300 для обстрела Украины утром 28 июля с территории белорусского аэродрома Зябровка в Гомельской области. Об этом пишет Управление стратегических коммуникаций (СтратКом) ВСУ.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По информации центра, на аэродроме в Зябровке размещены российские ЗРК С-300 и С-400, а также несколько оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Однако, как полагает СтратКом, ВС РФ использовали именно С-300. Об этом, в первую очередь, свидетельствует количество запущенных ракет – не менее 20. Как отмечается, "Искандеров" в таком количестве на аэродроме нет. Кроме того, часть ракет не попала в какие-то конкретные цели, что говорит о применении оружия неизбирательного действия.

Активное использование россиянами ЗРК С-300 объясняется острым дефицитом тактических ракет. Причем речь идет не только для ОТРК "Искандер", но и для ТРК "Точка-У", объясняет СтратКом.

"Этот удар в ночь накануне празднования Дня государственности Украины можно расценивать как попытку морально-психологического давления м…лей, никогда не признававших украинскую государственность", – считают в Центре стратегических коммуникаций.

[ + – ] Российская ракета, запущенная с территории Беларуси. Фото: Беларускі Гаюн

В то же время здесь убеждены, что подобные атаки не свидетельствует о возможной подготовке к повторному вторжению со стороны Беларуси.

"Армия Беларуси сейчас хоть и находится в возбужденном состоянии, но не сосредоточена в наступательном порядке, исходя из данных разведки", – подчеркивают здесь.

Информацию украинского СтратКома подтверждает и Telegram-канал "Белорусский Гаюн". Авторы паблика, в свою очередь, сообщают, что враг выпустил из Зябровки 25 ракет. Как пишут белорусы, на территории аэродрома находится до десяти единиц ЗРК С-300/400 и, предположительно, минимум два ОТРК "Искандер".

"Если предположить, что все запуски были из ОТРК "Искандер", то на аэродроме должно находиться не менее шести таких комплексов. Для этого нужны либо качественные детальные спутниковые снимки (уровня компании MAXAR), либо данные людей с земли, которые могли наблюдать перемещение российских дивизионов по дорогам Беларуси", – объясняет "Белорусский Гаюн".

[ + – ] Карта запуска ракет с территории аэродрома Зябровка. Фото: Беларускі Гаюн

Напомним, утром 28 июля ВС РФ обстреляли Черниговскую и Киевскую области. Девять ракет прилетели на территорию Гончаровской громады Черниговской области. В Киевской области целью россиян стал Вышгородский район, где поврежден инфраструктурный объект.

Вчера, 27 июля, ВСУ уничтожили два российских склада с боеприпасами в Чернобаевке и Белогорке Херсонской области. ВС РФ пытались контратаковать в разных направлениях, но безуспешно.